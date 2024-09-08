Обновленный прогноз Минэкономразвития на 2024 год: оптимизм и ожидания Ольга ВайленкоМинэкономразвития России недавно представило обновленный прогноз социально-экономического развития страны на 2024 год и последующие три года.
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