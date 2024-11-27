Pantera Capital сообщает о 1000-кратной доходности биткоин-фонда

Pantera Capital, инвестиционная компания специализирующаяся на цифровых активах, объявила о выдающемся достижении своего биткоин- фонда, который был запущен в 2013 году и к настоящему моменту показал впечатляющую четырехзначную доходность.
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