Новости СВО. ВС РФ начали штурм Угледара, Зеленский сделал заявление о решающих боях. Карта боевых действий на Украине на сегодня 24.09.2024

На этом фоне стало известно о том, что ПВО РФ сбила за ночь 13 БПЛА ВСУ над тремя регионами России. ВС РФ начали штурм Угледара: город перейдет под контроль в течение 2-3 недель ВС РФ активно штурмуют Угледар с усилением давления на позиции ВСУ.