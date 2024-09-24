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Новости СВО. ВС РФ начали штурм Угледара, Зеленский сделал заявление о решающих боях. Карта боевых действий на Украине на сегодня 24.09.2024

Новости СВО. ВС РФ начали штурм Угледара, Зеленский сделал заявление о решающих боях. Карта боевых действий на Украине на сегодня 24.09.2024

На этом фоне стало известно о том, что ПВО РФ сбила за ночь 13 БПЛА ВСУ над тремя регионами России. ВС РФ начали штурм Угледара: город перейдет под контроль в течение 2-3 недель ВС РФ активно штурмуют Угледар с усилением давления на позиции ВСУ.

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Комментарии
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ЛЗ
Лариса Золотарева
Удачи вам ребята!!!!Возвращайтесь живыми!!!!!!
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