Песков заявил о несостоятельности территориальных притязаний Зеленского к РФ

РИАМО - 23 янв. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал территориальные притязания украинского президента Владимира Зеленского к РФ, заявив что «несостоятельность всех этих потуг» видна невооруженным глазом.
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