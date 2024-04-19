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Закон, порядок, государство

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Военные инженеры группировки войск «Запад» провели расчистку рокадных дорог от взрывоопасных предметов ВСУ на освобожденных территориях

Военные инженеры группировки войск «Запад» провели расчистку рокадных дорог от взрывоопасных предметов ВСУ на освобожденных территориях

Ежедневно военным инженерам поступают задачи по разминированию как объектов мирных жителей, так и территорий, которые расположены в непосредственной близости к позициям наших войск и или боевиков ВСУ.

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