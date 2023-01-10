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Рязанский минтранс ответил на многочисленные жалобы водителей на ямы на трассе М5

Рязанский минтранс ответил на многочисленные жалобы водителей на ямы на трассе М5

В министерстве отметили, что передали информацию ФКУ «Поволжуправтодор». «Понимаем Вашу обеспокоенность Свои замечания и предложения по качеству её (дороги) содержания Вы также можете направить в Росавтодор», - заявили в пресс-службе минтранса.

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