Блинкен обвинил РФ в нарушении обязательств по экспорту украинского зерна

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон осуждает удар по порту Одессы, ответственность за который возлагают на ВС РФ, и утверждают, что якобы Москва нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна.