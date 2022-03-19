Телеканал "КРЫМ 24"

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112 граждан покинули зону проведения спецоперации на Украине и приехали в Крым

112 граждан покинули зону проведения спецоперации на Украине и приехали в Крым

112 граждан из Украины, РФ, США, Сербии, Ливана, Узбекистана и других стран покинули зону проведения спецоперации и приехали в Крым.

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