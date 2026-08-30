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Царьград

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Загадочные 39 кг хлеба в нацпарке поставили японские власти в тупик

Загадочные 39 кг хлеба в нацпарке поставили японские власти в тупик

В национальном парке Дайсен‑Оки на западе Японии с 14 по 20 августа у дороги находили буханки — в сумме около 39 килограммов.

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