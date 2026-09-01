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Jury convicts ‘Keffe D’ Davis in 1996 murder of Tupac Shakur

Jury convicts ‘Keffe D’ Davis in 1996 murder of Tupac Shakur

A jury convicted Duane "Keffe D" Davis of first-degree murder Monday for orchestrating the 1996 death of rapper and actor Tupac Shakur.

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