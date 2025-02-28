Ученые раскрыли роль человеческих ускоренных областей ДНК в развитии мозга

Новое исследование показало, что человеческие ускоренные области ДНК (HARS), которые развивались значительно быстрее, чем ожидалось, могут быть ключом к возникновению сложных когнитивных способностей мозга.
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