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Ученые раскрыли роль человеческих ускоренных областей ДНК в развитии мозга

Ученые раскрыли роль человеческих ускоренных областей ДНК в развитии мозга

Новое исследование показало, что человеческие ускоренные области ДНК (HARS), которые развивались значительно быстрее, чем ожидалось, могут быть ключом к возникновению сложных когнитивных способностей мозга.

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