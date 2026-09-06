«Локомотив» одержал первую победу в сезоне.«Локомотив» одержал первую победу в сезоне. В 7-м туре РПЛ в гостях была обыграна калининградская «Балтика» со счетом 1:0.
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