Медведев: градус напряженности в отношениях с Западом превысил времена холодной войны

Россия и Запад на сегодняшний день достигли худшего уровня взаимоотношений за всю историю. Даже во времена холодной войны СССР и США умели общаться и слушать друг друга, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.