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Медведев: градус напряженности в отношениях с Западом превысил времена холодной войны

Медведев: градус напряженности в отношениях с Западом превысил времена холодной войны

Россия и Запад на сегодняшний день достигли худшего уровня взаимоотношений за всю историю. Даже во времена холодной войны СССР и США умели общаться и слушать друг друга, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

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