Три человека пытались взломать автомобиль агентов Секретной службы, охраняющих внучку Байдена

Сотрудники Секретной службы США, охраняющие внучку президента США Джо Байдена, открыли огонь в воскресенье вечером после того, как три человека попытались проникнуть в один из их автомобилей без опознавательных знаков, припаркованный в элитном районе Вашингтона, сообщает в понедельник агентство Reuters.