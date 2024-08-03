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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Заранее купить все необходимое´. Школьный базар начал работать в Могилеве.

´Заранее купить все необходимое´. Школьный базар начал работать в Могилеве.

В Могилевской области начали работать школьные базары и ярмарки. Здесь можно полностью собрать ребенка к новому учебному году, ведь ассортимент товаров максимально широкий - от ручки и линейки до ученической формы и сменной обуви.

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