Игорь Ляхов передал землякам в зону СВО средства для борьбы с дронами

Председатель Смоленской областной Думы отправился в зону проведения спецоперации, чтобы передать землякам необходимое оборудование Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов передал смолянам в зоне проведения спецоперации средства для борьбы с дронами.
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