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Эган Арли Берналь: «Было 95% шансов, что я останусь парализованным. Благодарю врачей за то, что они совершили невозможное»

Колумбийский велогонщик Ineos Grenadiers Эган Арли Берналь заявил, что мог остаться парализованным после аварии, в которую попал во время тренировки.

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