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До 1 сентября в Самарской области сменится региональный мусорный оператор

До 1 сентября в Самарской области сменится региональный мусорный оператор

Новый региональный мусорный оператор начнет работу в Самарской области с 1 сентября. Такое решение было принято после того, как губернатор Вячеслав Федорищев получил более 120 тысяч жалоб на работу действующего оператора по вывозу мусора.

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