Россия гордится уникальными сортами вина, развитие продолжается!

Винодельческая отрасль России за последние десять лет стремительно развивается. Несмотря на то что в стране еще нет выдающихся вин, Россия может гордиться уникальными сортами винограда, которых не встретить больше нигде.
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