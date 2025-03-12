Жесточайший ответ за Москву – такой шаг принят впервые: Белоусов пошёл на крайние меры. В Чёрном море вспыхнул натовский флот

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Царьград

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Как правильно, сотни тонн?
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16 час.
ВЛ
Владимир Лагно
Вот Белгородско- Курской области каждый день подвергается налётам, но ответов таких нет, а вот около Москвы что то появилось, так сам Белорусов отозвался. Так может уже по настоящему воевать надо!!!
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14 час.
y
yury
Тысячи. Это - на крупном речном сухогрузе.
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8 час.
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