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Регионы России

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Эксперт ТПП РФ: промышленности нужен механизм тиражирования успешных цифровых решений

Эксперт ТПП РФ: промышленности нужен механизм тиражирования успешных цифровых решений

Российская промышленность подошла к этапу, когда одной из ключевых задач цифровизации становится не только разработка новых технологий, но и масштабирование уже доказавших эффективность решений.

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