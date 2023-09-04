Украинские беженцы начали плакать: Россия была во всём права

Одна из жительниц Незалежной записала слёзное обращение в соцсетях. По её словам, она и её двое детей хотели выехать с Украины и податься подальше - в Европу.
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