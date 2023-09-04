СССР-Россия

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  • Мария
    Кастрюлям не позавидуешь. Получили безвиз на кладбище.Украинские беженц...

Украинские беженцы начали плакать: Россия была во всём права

Украинские беженцы начали плакать: Россия была во всём права

Одна из жительниц Незалежной записала слёзное обращение в соцсетях. По её словам, она и её двое детей хотели выехать с Украины и податься подальше - в Европу.

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Комментарии
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М
Мария
Кастрюлям не позавидуешь. Получили безвиз на кладбище.
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4 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
А как гордо орали &quot;Усраина по над усё!! Весь мир нам должен!!!&quot; Всё! Поигрались в сердобольных и хватит. Дальше - сама, сама...
Ответить
4 час.

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