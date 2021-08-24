Чиновники администрации Читы оформили на своих родственников 5 земельных участков

За присвоение земель суд приговорил к 3 годам колонии и 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно соответственно бывшего главного специалиста по землепользованию Юлию Каменскую и ее сожителя, депутата и тренера по футболу Александра Дубищева.