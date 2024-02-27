Минпромторг исключил LCV из программы субсидий

Легковые автомобили больше не входят в программу льготного автолизинга. Сейчас в ней участвуют только седельные тягачи, электрокары, все категории общественного транспорта и беспилотники, следует из комментария Минпромторга РФ.
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