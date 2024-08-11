«Понесут ответственность»: МИД РФ предупредил о жестком ответе на удары ВСУ

Вооруженные силы РФ жестко ответят на террористические удары ВСУ по российским регионам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.
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