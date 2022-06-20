Лефортово

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Вор-рецидивист стащил чужой мобильник в торговом центре на шоссе Энтузиастов

Вор-рецидивист стащил чужой мобильник в торговом центре на шоссе Энтузиастов

Фото: пресс-служба УВД по ЮВАОВ отдел полиции по району Лефортово обратилась женщина, которая сообщила о том, что неизвестный мужчина в торговом центре на шоссе Энтузиастов на одном из торговых островков похитил ее телефон за 15 тысяч рублей.

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