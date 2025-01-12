Врач Никифоров опроверг слухи о летальности в 43% от метапневмовируса

По его мнению, вспышка не является катастрофической. Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров прокомментировал ситуацию с метапневмовирусом в Китае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии