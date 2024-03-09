Добрый Мир
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Добрый Мир

5 758 подписчиков

Макрон обещал отправить "дартаньянов" против нас. А сколько он вообще может выделить и как быстро они закончатся

Макрон обещал отправить "дартаньянов" против нас. А сколько он вообще может выделить и как быстро они закончатся

Вчера 1,4K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Макрон, как настоящий француз, продолжает бросаться словами.

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Комментарии
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Лев Добрый
Лягушатник должен всегда помнить, что доброта нашего президента имеет границы!🤠👍👈🗡️😎
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