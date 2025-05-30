Трамп поднял пошлины на ввоз стали в США с 25 до 50%

Пошлины на ввоз стали в США увеличили с 25 до 50%. Свое решение президент Дональд Трамп озвучил в Пенсильвании на заводе компании US Steel после заключения сделки с Японией о сохранении американского контроля над предприятием.
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