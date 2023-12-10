Вашингтон отказывается от оказания помощи Киеву: в чем причина Ольга ВайленкоВашингтон отказывается от оказания помощи Киеву из-за серьезных потерь западной техники и неудачных военных операций ВСУ, сообщает Military Watch Magazine.
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