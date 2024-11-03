«Школа — это все, что у нас осталось»

Жители поселка Колово возмущены решением районных властей 31 октября в поселке Колово Пудожского района состоялась встреча местных жителей с депутатом ЗС РК Эмилией Слабуновой и главой Пудожского района Алексеем Зубовым.
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