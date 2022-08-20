Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Светлая
    Раздавить узкоглазую гадину.«Союзник» Казахст...
  • Юпитер
    А где же такой современный замечательный танк АРМАТА???? Он на Красной площади так чудесно выглядел? Там не убиваемый...Интервью исполнит...
  • Алексей Сафронов
    Браво-брависимо! Санду - агент Путина, которая готовит Бессарабию к сдаче России!Молдова пожалела,...

Ментальные войны 2022

Ментальные войны 2022

По конференции о ментальной и информационно-психологической войне н форуме "Армия-2022" 1. Тематика конференции перекликалась с прошлыми конференциями, которые шли под вывеской "Психологическая оборона", но с очевидной оглядкой на идущую войну.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх