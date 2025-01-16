Федеральные телеканалы рассказали о создании в Карелии цифровой верфи

Журналисты подчеркнули, что верфь станет модельной для российской судостроительной отрасли На крупнейших российских телеканалах вышли репортажи о запуске оборудования на цифровой верфи Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске.
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