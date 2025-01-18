После удара Возмездия Киев уходит под воду, поражены объекты инфраструктуры в Запорожье и Павлограде, удары по Украине на сегодня, 18 января Юлия СоколоваУлицы Киева медленно уходят под воду, люди растеряны и не знают, чего ожидать.