У актрисы Марии Кожевниковой родился сын

Актриса Мария Кожевникова сообщила в своем Instagram, что у них с мужем родился сын. "Кто еще не понял, никакую интригу держать не буду, у нас сын! Да, четвертый сын, и этому безмерно рады", - написала актриса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии