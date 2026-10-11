В Москве мошенники заставили 12-летнего ребенка обчистить сейф родителей и отдать ценности на 9 млн рублей

В Москве телефонные аферисты обманули 12-летнего мальчика, заставив его вынести из дома деньги, дорогие часы и ювелирные украшения на общую сумму 9 миллионов рублей .
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