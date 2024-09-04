❤️Самые яркие свадьбы августа. Выбрали 30 пар последнего месяца лета 🤩 Министерство юстиции Республики Крым опубликовало фотографии молодожёнов, сыгравших свадьбу в августе 2024 года.
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❤️Самые яркие свадьбы августа. Выбрали 30 пар последнего месяца лета 🤩 Министерство юстиции Республики Крым опубликовало фотографии молодожёнов, сыгравших свадьбу в августе 2024 года.