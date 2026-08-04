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Царьград

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ВАВТ: российский экспорт товаров с добавленной стоимостью растёт

ВАВТ: российский экспорт товаров с добавленной стоимостью растёт

Ректор ВАВТ Виттория Идрисова отметила изменения в структуре экспорта России. По данным Минпромторга, с января по май 2026 года несырьевой экспорт вырос на 6,9%, достигнув 67,15 миллиарда долларов, что обусловлено ростом производства готовой продукции.

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