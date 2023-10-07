День Сергия Радонежского отмечают 8 октября 2023 года: как поздравить с именинами Татьяна ОрлонскаяСегодня, 8 октября, православные вспоминают про преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, которого прозвали чудотворцем.