День Сергия Радонежского отмечают 8 октября 2023 года: как поздравить с именинами Татьяна ОрлонскаяСегодня, 8 октября, православные вспоминают про преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, которого прозвали чудотворцем.
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