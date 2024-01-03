Не ошибиться в выборе: главное качество, которое каждый знак Зодиака ищет в своем идеальном партнере Ирэн ОрлонскаяКаждый астрологический знак обладает своими уникальными особенностями, которые часто влияют на предпочтения в выборе партнера для жизни.