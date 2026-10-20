Руководство и ветераны Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский вместе с общественниками вновь приняли участие в сборе гуманитарного груза для участников Специальной военной операции и передали бойцам на фронт 25 новых цифровых раций.
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