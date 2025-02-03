«Враг наращивает атаки против мирных людей»: за ночь силы ПВО сбили 70 украинских БПЛА над Россией

Этой ночью силы ПВО сбили 70 украинских БПЛА над шестью регионами России, сообщили в Минобороны. 27 беспилотников было перехвачено над Ростовской областью, 25 — над Волгоградской, семь — над Астраханской, пять — над Воронежской, четыре — над Белгородской и два — над Курской.