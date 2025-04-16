Стояногло: «В истории Молдовы никогда не предлагалось амнистировать лиц, осуждённых на пожизненное заключение»

Бывший генеральный прокурор, экс-кандидат на пост президента Молдовы, один из лидеров политического блока «Альтернатива» Александр Стояногло раскритиковал действия властей на основании поправок к Закону об амнистии, отметив, что ранее подобные инициативы применялись только к совершившим преступления средней тяжести, а не криминальным авторитетам.