Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2023

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал трехкратным чемпионом Формулы-1. Нидерландский гонщик еще в ходе Гран-при Катара смог обеспечить себе третий титул чемпиона Формулы-1 из-за аварии своего напарника, мексиканца Серхио Переса, который столкнулся в одном из поворотов с пилотом «Альпин» Эстебаном Оконом и представителем «Хааса» Нико Хюлькенбергом.