ПАРТИЯ ДЕЛА провела масштабную новогоднюю акцию в Республике Алтай

В Республике Алтай представители ПАРТИИ ДЕЛА организовали масштабную акцию, в рамках которой поздравили с Новым годом и Рождеством и вручили подарки жителям восьми из одиннадцати муниципальных образований республики Особое внимание было уделено членам семей участников СВО, а также малоимущим и пенсионерам.