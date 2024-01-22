Многострадальный и героический Донецк вновь скорбит, а вместе с ним и вся Россия

Многострадальный, героический и стойкий Донецк, многострадальные жители Донбасса и Донецка, которые с 2014 года живут под непрерывными ударами украинских нацистов, сегодня опять скорбят, умываются кровью и слезами.
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