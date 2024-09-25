Андрейченко рассказала об опыте пережитой клинической смерти

Знаменитость поделилась необычными подробностями своего состоянияЛегендарная советская актриса Наталья Андрейченко, известная по культовой киноленте "Мэри Поппинс, до свидания", сделала шокирующее признание о своем опыте клинической смерти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии