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Под завалами были солдаты - партизаны сняли компромат на ВСУ

Под завалами были солдаты - партизаны сняли компромат на ВСУ

"Много людей уедет в подвал СБУ" ФОТО: Коллаж Царьграда Киев продолжает пытаться раздуть скандал вокруг упавшей ракеты на детскую больницу в Киеве - уже рассказали и про погибших деток, и про то что ракета якобы была русской, но всё оказалось тщетно.

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