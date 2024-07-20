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Барулин о желании Колосова уйти из «Филадельфии»: «Наверное, он не рассчитывал, что Федотову сразу дадут два года контракта»

Сообщалось, что 22-летний белорусский вратарь просит руководство минского «Динамо» помочь с расторжением контракта новичка с «Флайерс».

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