Все возвращается на круги своя, военный эксперт и аналитик, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил журналистам РИА Новости, что строители из Германии возводят оборонительные линии под Купянском и Харьковом.
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