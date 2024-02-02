РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Эксперт Марочко: Немцы помогают ВСУ возводить оборонительные рубежи у Харькова и Купянска

Эксперт Марочко: Немцы помогают ВСУ возводить оборонительные рубежи у Харькова и Купянска

Все возвращается на круги своя, военный эксперт и аналитик, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил журналистам РИА Новости, что строители из Германии возводят оборонительные линии под Купянском и Харьковом.

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